Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

"Якби вони у нас були (винищувачі, - ред.), ми б їх теж віддали. Поставка бойових літаків - це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою", - сказав Каріньш.

Окрім цього, латвійський прем’єр також заявив, що війна повинна завершитися перемогою України та, відповідно, поразкою Росії.

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"Так, перемога одних - це поразка інших. Як виглядатиме ця перемога - вирішать самі українці. Наше завдання - допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети "Стінгер", самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх постачали", - сказав він.