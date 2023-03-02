Про це в інтерв’ю агенції AP заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони можуть допомогти врятувати їхні життя", – пояснив він.

За словами Надя, останній, 11-ий радянський винищувач планується передати словацькому музею.

Очікується, що остаточне рішення про надання Україні МіГ-29 буде ухвалене протягом декількох днів або тижнів, зазначає AP. У такому разі Словаччина стане першим членом НАТО, який передасть Києву бойову авіацію.

Відзначимо, на саміті в Брюсселі в лютому президент України Володимир Зеленський особисто звернувся до виконувача обов’язків прем’єра Словаччини Едуарда Гегера з проханням поставити винищувачі МіГ-29. Той пообіцяв зробити все можливе, щоб задовольнити це прохання.

Та у Словаччині є й опозиція, щодо цього питання, яка виступає проти військової підтримки України та санкцій ЄС щодо Росії. Її представники наголошують, що уряд Словаччини не має мандату на поставку винищувачів Україні.

Уряд очікує юридичної консультації з цього питання. Але Над уже сказав AP, що угода про МіГ буде "справді безпрограшною для всіх учасників".

"Із цієї точки зору я справді не можу уявити, щоб хтось розумно думав, що вони не хочуть допомагати Україні, (рятуючи) людські життя, збільшуючи нашу оборону", – додав він.

За офіційними даними, з лютого 2022 року Словаччина надала Україні озброєння на загальну суму майже 168 мільйонів євро. Йдеться про зенітні ракетні комплекси С-300, гелікоптери, тисячі ракет для систем залпового вогню "Град" і десятки бронемашин. В обмін на це Словаччина отримала батареї ППО Patriot, тимчасово розгорнуті разом з американськими, німецькими та голландськими військами, і німецькі танки Leopard та системи ППО Mantis.

Також Братислава підписала угоду про закупівлю 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72, але початок їх постачання було перенесено на два роки до початку 2024 року.