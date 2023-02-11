Словаччина розпочне переговори про надання Україні винищувачів МіГ-29
Після офіційного запиту України Словаччина може розпочати переговори з Європейською комісією про умови передачі винищувачів МіГ-29 для ЗСУ
Про це поінформували журналісти teraz.sk із посиланням на заяву виконувача обов'язків прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера.
Словаччина розпочне переговори щодо надання Україні винищувачів МіГ-29 на внутрішньополітичному рівні, а також з Європейською Комісією та Україною.
Едуард Хегер підкреслив, що саме МіГ-29 - зняті з озброєння, і Словаччина не може їх використовувати: "Саме ці списані МіГи можуть врятувати невинні життя в Україні ".
Прем'єр наголосив, що Євросоюз може відшкодувати Словаччині кошти за бойові літаки: "Кожна допомога, яку ми надаємо таким чином, оплачується з Європейського інструменту миру".
Зокрема він повідомив, що Словаччина може навіть змінити конституцію або прийняти відповідний закон для допомоги Україні: нинішній кабмін країни призначений тимчасово та має обмежені повноваження.
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