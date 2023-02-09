Прем'єр Польщі Моравецький заявив про готовність передати Україні винищувачі, але є умова
Польща готова передати Україні сучасні винищувачі, але спочатку це мають зробити ті країни-члени НАТО, в кого їх більше
Про це 9 лютого заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.
"Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об’єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але напевно, будемо позитивно відповідати на це", - сказав Моравецький.
Він підкреслив, що надати Україні винищувачі першими могли би ті країни, хто має їх найбільше.
Моравецький зазначив, що у Польщі недостатньо винищувачів, тому вона замовила нові F-35.
- Наприкінці січня ексочільник Пентагону Марк Еспер закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
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