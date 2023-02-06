Міноборони Польщі про ймовірність передачі Україні F-16: "У нас їх надто мало"
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак уникнув прямої відповіді на запитання, чи передасть Варшава Україні винищувачі F-16, якщо США схвалять їхній реекспорт
Про це пише РАР.
"У нас їх надто мало, всього 48. Шкода, що при ухваленні рішення про закупівлю не було обрано більший контракт", – сказав міністр, відповідаючи на запитання, чи передасть Польща Україні винищувачі.
При цьому Блащак наголосив, що "саме польський тиск" на країни-члени НАТО допоміг Україні отримати ЗРК Patriot та танки Leopard.
На думку чиновника, війна в Україні закінчиться нескоро. При цьому Блащак підкреслив, що Польща завжди підтримуватиме сусідів на сході, бо "вільна Україна означає вільну Польщу".
"Якщо Путін візьме Україну, він не зупиниться на цьому. Покійний президент Лех Качинський це розумів, це варто зрозуміти кожному з нас", – наголосив очільник Міноборони Польщі.
- 31 січня у Великій Британії заявили, що зараз непрактично передавати Україні винищувачі.
- 30 січня прем'єр Польщі Матеуш Морваецький казав, що Варшава готова передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.
- Раніше ЗМІ писали, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.
- 25 січня канцлер ФРН Олаф Шольц виключив передачу Україні бойової авіації.
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