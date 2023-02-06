Про це пише РАР.

"У нас їх надто мало, всього 48. Шкода, що при ухваленні рішення про закупівлю не було обрано більший контракт", – сказав міністр, відповідаючи на запитання, чи передасть Польща Україні винищувачі.

При цьому Блащак наголосив, що "саме польський тиск" на країни-члени НАТО допоміг Україні отримати ЗРК Patriot та танки Leopard.

На думку чиновника, війна в Україні закінчиться нескоро. При цьому Блащак підкреслив, що Польща завжди підтримуватиме сусідів на сході, бо "вільна Україна означає вільну Польщу".

"Якщо Путін візьме Україну, він не зупиниться на цьому. Покійний президент Лех Качинський це розумів, це варто зрозуміти кожному з нас", – наголосив очільник Міноборони Польщі.