Про це йдеться в пресрелізі словацького міністерства оборони.

Як оголосив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, країна отримає системи безкоштовно і на постійній основі для втілення "спільної мети НАТО – зміцнення і захисту східного кордону, частиною якого ми є".

Кожна з двох систем MANTIS складається із восьми станцій автоматичного озброєння (точна кількість станцій, які прибудуть до Словаччини, буде уточнена найближчими тижнями), двох радіолокаційних станцій і командного пункту.

Крім того, разом із ППО Німеччина передасть радар спостереження з дальністю дії до 100 кілометрів і забезпечить навчання словацьких солдатів.

Зенітно-ракетний комплекс MANTIS – це стаціонарна, повністю автоматизована система озброєння, призначена для безперервної оборони наземних об'єктів (наприклад військових баз) від ураження з боку ракет, артилерійських систем, мінометів і безпілотних літальних апаратів.

Німеччина розробила MANTIS насамперед для захисту баз в Афганістані, де донедавна перебували німецькі солдати.

Про намір надати цю систему ППО Берлін і Братислава оголосили під час офіційного візиту міністерки оборони ФРН Крістіне Ламбрехт до Словаччини в грудні 2022 року.