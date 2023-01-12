Польща отримає ЗРК Patriot від Німеччини наступного тижня
Зенітно-ракетні комплекси Patriot із Німеччини надійдуть до Польщі наступного тижня. Разом з ними прибудуть близько 400 військовослужбовців Бундесверу
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Войцеха Скуркевича.
"Ракетні установки Patriot з Німеччини прибудуть до нашої країни з дня на день", - сказав він.
Разом з тим джерела Польського радіо у Міноборони та в канцелярії президента додали, що це відбудеться після найближчих вихідних. Очікується, що до Польщі крім ЗРК Patriot прибудуть близько 400 військовослужбовців Бундесверу.
Разом із системами Patriot німецькі екіпажі будуть розміщені у східному Люблінському воєводстві Польщі. Німецькі робочі групи вже перебувають у Польщі, виконуючи останні приготування до прибуття екіпажів Patriot.
Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив журналістам, що пускові установки Patriot, які передасть Німеччина, "повинні бути інтегровані" в систему польського командування.
- 21 листопада Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему Patriot для захисту від потенційних ракетних обстрілів. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.
- У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн. Польща відразу того ж дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
- 6 грудня Польща та Німеччина дійшли згоди не передавати систему Україні.
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