Парламент Словаччини визнав Росію країною, що підтримує тероризм
У четвер, 16 лютого, парламент визнав Росію країною, що підтримує тероризм, а її режим - терористичним
Про це повідомляє Аktuality.sk.
Депутати також засудили прямі та непрямі погрози Росії застосувати ядерну зброю. Країна заявила, що не визнає проведення та результати псевдореферендумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України.
Парламент підтримав створення спецтрибуналу для РФ та засудив гібридну війну, яку веде Росія також на території Словаччини
"Національна рада Словацької Республіки вкотре засудила російську агресію в Україні та висловила підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. У постанові засуджуються масштабні напади Росії на мирне населення, цивільні об'єкти та ключову енергетичну структуру. Національні збори Словацької Республіки резолюцією визнали нинішній російський режим терористичним, а Росію - державою, що підтримує тероризм.", - йдеться у повідомленні.
- 14 листопада стало відомо, що Європарламент вніс у порядок денний резолюцію про визнання Росії терористичною державою, яка була запропонована ще у середині жовтня.
- У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.
- ПАРЄ визнала російський режим терористичним.
- Крім того, у серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.
- У середу, 23 листопада 2022 року, депутати Європарламенту проголосували за визнання Росії державою-спонсором тероризму.
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