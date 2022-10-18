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Європарламент вніс у порядок денний визнання РФ державою-спонсором тероризму

18 жовтня, 2022 вiвторок
00:28
Світ Європарламент

Європейський парламент прийняв заяву групи Європейських консерваторів і реформаторів включити до порядку денного пленарного засідання дискусії про визнання Російської Федерації державою, яка підтримує тероризм

Про це повідомив депутат Європарламенту від Польщі Боґдан Жоньца, інформує "Польське радіо".

"Тиск має сенс. Група Європейських консерваторів і реформаторів виграла голосування", - заявив євродепутат Боґдан Жоньца.

Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

Депутатська група прокоментувала, що дискусія і резолюція будуть відповідною реакцією на жахливі атаки на цивільні об’єкти в Україні, що постійно здійснює Росія.

"Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, що дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес", – прокоментував Жоньца.

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

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Європарламент
тероризм
санкції проти Росії
війна з Україною
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