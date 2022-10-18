Європарламент вніс у порядок денний визнання РФ державою-спонсором тероризму

Про це повідомив депутат Європарламенту від Польщі Боґдан Жоньца, інформує "Польське радіо".

"Тиск має сенс. Група Європейських консерваторів і реформаторів виграла голосування", - заявив євродепутат Боґдан Жоньца.

Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

Депутатська група прокоментувала, що дискусія і резолюція будуть відповідною реакцією на жахливі атаки на цивільні об’єкти в Україні, що постійно здійснює Росія.

"Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, що дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес", – прокоментував Жоньца.

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Нагадаємо, ПАРЄ визнала російський режим терористичним.

Крім того, у серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму, а в Естонії відповідна резолюція була винесена на голосування.

Раніше Сенат США закликав Держдеп визнати Росію спонсором тероризму за дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні. За данимис видання Politico, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі попередила держсекретаря Ентоні Блінкена, що в разі, якщо його відомство не визнає Росію спонсором тероризму, це зробить Конгрес.

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