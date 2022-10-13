Ізраїль передає Україні дані про іранські безпілотники, - NYT
ПАРЄ визнала російський режим терористичним
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала що російський режим терористичним
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