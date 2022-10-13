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ПАРЄ визнала російський режим терористичним

13 жовтня, 2022 четвер
14:40
Світ ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала що російський режим терористичним

Доповнюється.

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