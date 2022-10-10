Про це в Twitter-акаунті написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Настав час подивитися правді в очі і юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна і Латвія, і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці!" - пише Резніков.

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