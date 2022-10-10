"Будьте сміливими, як українці": Резніков закликав світ визнати РФ терористичною країною
Після усіх звірств та воєнних злочинів настав час юридично визнати Росію терористичною державою
Про це в Twitter-акаунті написав міністр оборони України Олексій Резніков.
"Настав час подивитися правді в очі і юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна і Латвія, і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці!" - пише Резніков.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
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