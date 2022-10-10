На Хмельниччині чути вибухи: працює ППО
У Хмельницькій області повідомляють про вибухи
Про це пише голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.
За його повідомленням, працює система ППО.
"Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", - зазначив Гамалій.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 40.01
- Актуальне
- Важливе