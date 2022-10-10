РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини
У Львові та області вранці 10 жовтня прогриміли вибухи, спрацювала ППО
Про це повідомили очільник ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.
"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", наголосив Козицький.
Про вибухи у Львові написав і Садовий.
"У Львові чути вибухи!! Працює ППО. Залишайтесь в укриттях!" - зазначив він.
Навчання у школах Львова сьогодні дистанційне. Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги.
У деяких районах міста та області зникло світло, також є перебоїв зі зв'язком та інтернетом.
"Перебої з мобільним зв‘язком в місті - тимчасові. Оператор каже, що зараз відновить", - наголошує Садовий.
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