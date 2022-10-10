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Головна війна з Росією Зранку агресором випущено 75 ракет, ППО знешкодила 41, - Залужний.

Зранку агресором випущено 75 ракет, ППО знешкодила 41, - Залужний.

10 жовтня, 2022 понедiлок
11:04
війна з Росією генерал Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що зранку 10 жовтня росіяни випустили по Україні 75 ракет, протиповітряна оборона знешкодила 41

Про це Залужний написав у telegram

"Країна-терорист Російська Федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БпЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.

Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях", - написав Залужний. 

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ЗСУ
ракетний удар
Валерій Залужний
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