У Дніпрі прогриміли вибухи
У Дніпрі, 10 жовтня, пролунала серія вибухів
Про це повідомляє міський голова Борис Філатов у своєму телеграмі.
Він наголошує залишатися в укриттях, оскільки можливі повторні прильоти.
Раніше про вибухи повідомляло "Суспільне. Дніпро". Перший вибух пролунав о 08:25.
Далі про вибухи повідомляли о 08:33 та 08:59. О 09:04 "Суспільне" повідомило про чергову серію вибухів.
За інформацією, яку надають місцеві телеграм-канали, в місті є перебої зі зв'язком, погано працює мобільний інтернет, а в деяких районах немає води.
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