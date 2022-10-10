На Тернопільщині працює ППО
У понеділок, 10 жовтня, у Тернополі та області було чутно звуки вибухів, спрацювала ППО
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
"Друзі, працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив Труш.
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