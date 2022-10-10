В Кременчуцькому районі Полтавщини пролунали вибухи

Про це він пише у своєму телеграмі.

Він наголошує не покидати укриття.

О 09:33 про вибухи повідомляло "Суспільне Полтава".

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