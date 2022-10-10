Росіяни вдари по центру Києва, є загиблі й травмовані
Вранці 10 жовтня у столиці України прогриміли вибухи. Є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у різних місцях
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.
"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває", - написав він.
Мешканців столиці закликали під час тривоги перебувати в укриттях.
"У місто, якщо немає гострої потреби, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю", - наголосив він.
Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.
Усі підземні станції метро працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено.
Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна - Золоті ворота". Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.
У деяких районах міста є перебої зі світлом та інтернетом.
Речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі Суспільному сказала, що є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві різних місцях.
Усі поїзди в Києві прибувають та вирушають за графіком, вокзал відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях, кажуть в Укрзалізниці.
"Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом", - йдеться у повідомленні.
Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв: "Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом.
ЗМІ писали, що одна з ракет у Києві впала в районі пам'ятника Грушевському на вул. Володимирській. Працюють рятувальники. Це пише і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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