Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Ймовірно, Росія активізувала свою інформаційну операцію, щоб неправдиво представити Україну як терористичну державу, щоб створити інформаційні умови для протидії спробам визнати Росію терористичною державою", - йдеться в документі.

Кілька російських джерел зробили заяви про затримання співробітниками Федеральної служби безпеки Росії громадян України за нібито підготовку "терактів" у Свердловській, Московській та Брянській областях 12 жовтня.

Своєю чергою, російські блогери посилили риторику звинувачення України в тероризмі. Вони посилили заклики до російської влади посилити "контррозвідку" та офіційно визнати Україну терористичною державою.

У документі пояснюється, що такі твердження РФ узгоджуються з ширшою спробою створити інформаційні умови для відповіді на спроби України офіційно визнати Росію державою-терористом, особливо після нещодавніх масованих атак по критично важливій інфраструктурі та житлових районах.

"Російська влада також може створювати умови для атак проти Росії під фальшивим прапором, які кваліфікуються як терористичні акти, здійснені Україною", - додають в Інституті вивчення війни.

Відомо, що ця тактика є частиною російського способу ведення війни та, ймовірно, буде використана незалежно від інформаційних умов.

10 жовтня Олексій Резніков закликав світ після усіх звірств та воєнних злочинів юридично визнати Росію терористичною державою. "Настав час подивитися правді в очі і юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна і Латвія, і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці!" - пише Резніков.

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