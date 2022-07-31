Палата представників США теж розгляне визнання Росії спонсором тероризму

Про це йдеться в законопроєкті, внесеному до Палати представників США групою на чолі з демократом Тедом Лью.

"Сполучені Штати повинні використати всі наявні інструменти, щоб зупинити насильницьку агресію Росії в Україні… Спираючись на санкційні повноваження, надані Конгресом, законопроєкт ще більше ізолюватиме Росію та завдасть більших економічних наслідків режиму Путіна", – заявив він.

Документ передбачає, що з моменту його ухвалення Російська Федерація "вважатиметься такою, що є визнаною країною чи урядом, що неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". Але, на відміну від резолюції Сенату, в законопроєкті Палати представників не міститься заклику до Державного департаменту.

За даними Politico, минулого тижня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі попереджала держсекретаря Ентоні Блінкена, що в разі, якщо його відомство не визнає Росію спонсором тероризму, це зробить Конгрес.

Співавтор документа, конгресмен від Республіканської партії Адам Кізінгер вважає, що його ухвалення "відріже владу Путіна і його друзів від цивілізованого світу та навішуємо на Росію ярлика світового вигнанця – такого як Куба, Сирія, Північна Корея та Іран".

Відомо, що визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає низку обмежень: від економічних санкцій проти держав-партнерів РФ до замороження державних активів та експорту в Росію. А проте, офіційні особи США раніше вказували, що нинішні санкції проти Москви по суті відповідають оголошенню Росії спонсором тероризму.

30 липня Сенат США у середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

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