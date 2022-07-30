Ентоні Блінкен проти визнання Росії державою-спонсором тероризму, – The New York Times

Про це пише The New York Times.

Видання пише, що у США вже тривалий час посилюється тиск на Блінкена, щоб він офіційно оголосив Росію державою-спонсором тероризму, як це є закріплено за Північною Кореєю, Сирією, Кубою та Іраном. Але, незважаючи на емоційний заклик, Блінкен чинить опір цьому кроку, який може змусити його накласти санкції на союзників США, які ведуть бізнес з Росією, і може знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і Москвою.

На тлі обурення жорстокою військовою кампанією Росії в Україні Сенат США в середу одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Блінкена визнати Росію спонсором тероризму через свідомі акти агресії проти України, а також у Чечні, Грузії та Сирії, які призвели до "у смерті незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

"Для мене Путін зараз сидить на вершині державного терористичного апарату", — сказав журналістам після голосування сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни та один із авторів резолюції. За його словами, санкції, які вже були введені проти Росії, "виявилися ефективними, але нам потрібно зробити більше".

Але пан Блінкен відповів стримано, коли його запитали про це питання в четвер, повторюючи інших чиновників Держдепартаменту та Білого дому. "Будь-яке рішення має ґрунтуватися на існуючих правових визначеннях", – сказав він, водночас припустивши, що це питання є спірним, оскільки Росія вже перебуває під багатьма санкціями.

"Витрати, які ми та інші країни поклали на Росію, абсолютно відповідають наслідкам, які випливуть із визначення держави-спонсора тероризму", – сказав Блінкен на прес-конференції: "Отже, практичні наслідки того, що ми робимо, однакові".

У той час як резолюція Сенату була лише закликом до дії без юридичної сили, група демократів Палати представників у четвер подала нову постанову, яка, якщо її ухвалить Конгрес і підпише її як закон, зможе заставити Блінкена таки офіційно назвати РФ державою-спонсором тероризму.

Такий крок називають "ядерним варіантом", адже призведе до посилення санкцій проти і так постраждалої економіки Росії, включаючи покарання щодо країн, які ведуть бізнес з Москвою. Це може раз і назавжди розірвати обмежені дипломатичні зв’язки адміністрації Байдена з Москвою, кажуть аналітики, які Блінкен хоче зберегти недоторканими.

Експерти кажуть, що дипломатична ціна такого кроку може бути значною і що Путін може вислати з країни всіх американських дипломатів. Поки що Москва дозволила посольству США в Москві залишатися відкритим, а деяким дипломатам залишитися, включно з послом Джоном Дж. Салліваном.

Навіть під час війни в Україні Сполучені Штати хочуть продовжувати співпрацю з Росією з деяких питань, включаючи міжнародні переговори з Іраном щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

Нагадаємо, Держсекретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії. Це була перша розмова очільників зовнішньополітичних відомств США та РФ після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. За словами Блінкена, це була "відверта і пряма розмова"

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