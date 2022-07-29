Світ не визнає анексій. Блінкен поговорив з Лавровим

Про це повідомляє CNN.

Це була перша розмова очільників зовнішньополітичних відомств США та РФ після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого.

За словами Блінкена, це була "відверта і пряма розмова".

Блінкен сказав, що він обговорював з Лавровим виконання угоди про безпечний транзит українського зерна через Чорне море.

"Ми сподіваємося, що цей крок буде реалізований якнайшвидше", — сказав він.

Очільник держдепартаменту США також підкреслив, що "світ не визнає анексій" і "покладе на Росію додаткові значні витрати, якщо вона просуватиметься у своїх планах".