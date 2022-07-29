Світ не визнає анексій. Блінкен поговорив з Лавровим
Держсекретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії
Про це повідомляє CNN.
Це була перша розмова очільників зовнішньополітичних відомств США та РФ після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого.
За словами Блінкена, це була "відверта і пряма розмова".
- Напередодні повідомлялося, що Блінкен передасть Лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України.
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