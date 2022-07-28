До кінця цього року. Генерал Бен Ходжес спрогнозував перебіг війни з Росією
Активні бойові дії Росії в Україні, ймовірно, триватимуть також і взимку
Про це розповів колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.
"Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне, швидшими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України. Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені... І російська система логістики особливо виснажена", - сказав Ходжес.
На запитання про можливу "холодну фазу" війни, генерал заявив: "Я припускаю, під "холодною фазою" ви маєте на увазі пат з менш активними бойовими діями? Я не думаю, що Україна дозволить або повинна дозволити цьому статися... Це вигідно тільки Росії".
- В ефірі Еспресо генерал Ходжес припустив, що в наступні 3 тижні відбудеться переломний момент і зміна ситуації на користь України.
- Ще у травні екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що у Москві усвідомлюють реальність військової поразки РФ в Україні.
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