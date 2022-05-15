У Росії вважають реальним сценарій капітуляції у війні з Україною, - американський генерал Ходжес

Про це Ходжес написав у twitter.

Таким чином він відреагував на заяву посла РФ у США Анатолія Антонова, який 14 травня у етері пропагандистського шоу Соловйов Live заявив, що капітуляції Росії в Україні не буде.

"Це означає, що вони справді розглядають цей сценарій як реальну можливість", - написав Ходжес.

15 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що аби перемогти Росію цього року Україні потрібні реальне нафтове ембарго, танки, літаки та артилерія.

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