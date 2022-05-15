У Офісі президента розповіли, що потрібно Україні, аби перемогти РФ цього року

Про це Подоляк написав у twitter.

За його словами, Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. "Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом", - закликав Подоляк.

10 травня президент Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Словаччини заявив, що для перемоги над Росією потрібні зброя, санкції та пришвидшення членства України в Європейському Союзі.

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