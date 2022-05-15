У Офісі президента розповіли, що потрібно Україні, аби перемогти РФ цього року
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що аби перемогти Росію цього року Україні потрібні реальне нафтове ембарго, танки, літаки та артилерія
Про це Подоляк написав у twitter.
За його словами, Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. "Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом", - закликав Подоляк.
- 10 травня президент Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Словаччини заявив, що для перемоги над Росією потрібні зброя, санкції та пришвидшення членства України в Європейському Союзі.
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