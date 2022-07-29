$10 млн. США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори і пропонують винагороду

Інформацію про це розміщено на сайті держдепартаменту США.

Зовнішньополітичне відомство США уточнює, що шукає інформацію про так зване "Агентство інтернет-досліджень" (IRA), Євгенія Пригожина і пов’язаних із ними російських фізичних та юридичних осіб та спільників. У повідомленні наведено також перелік із 12 співробітників IRA, причетних до втручання у вибори 2016 року.

"Агентство інтернет-досліджень" – це російська організація, відома також як "Ольгінська фабрика тролів" (через назву села в Московській області РФ, де вона розташовувалася). З 2014 року IRA, використовуючи мережу підконтрольних організацій, здійснювала інформаційні операції з метою впливу на громадську думку.

Зокрема, американські спецслужби встановили факти причетності "Агентства інтернет-досліджень" до втручання у виборчу кампанію перед президентськими виборами 2016 року у США.

Євгеній Пригожин – російський олігарх, відомий як власник групи компаній "Конкорд". Компанії відомі як переможці тендерів на забезпечення харчування державних і військових структур Росії, через що Пригожин отримав неформальне прізвище "кухар Путіна". "Конкорд" фінансувала діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

У Держдепі уточнюють, що виплати винагород відбуватимуться за програмою Rewards for Justice. Це головна програма національної безпеки, якою керує служба дипломатичної безпеки державного департаменту США. З моменту свого заснування в 1984 році програма виплатила понад 250 мільйонів доларів більш ніж 125 людям у всьому світі, які надали корисну інформацію, яка допомогла усунути загрози національній безпеці США.

Довідка. Євгеній Пригожин є одним з давніх та впливових керівників мафії Санкт-Петербургу. Виступав прототипом для героїв телесеріалів й детективних літературних творів.

За часів СРСР Пригожин мав дві судимості за "важкими" статтями Кримінального кодексу.

У 1979 році Пригожин отримав першу судимість за крадіжку - 2,5 роки позбавлення волі умовно — і був відправлений в Нижній Новгород (тоді — Горький).

6 жовтня 1981 року Жданівський народний районний суд Ленінграда визнав Пригожина винним за статтями КК "крадіжка", "шахрайство", "втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність", "розбій" і засудив його до 13 років колонії посиленого режиму.

Під час одного зі злочинних епізодів Пригожин зі своїм спільником зняв на вулиці з дівчини чоботи та кульчики. При цьому безпосередньо Пригожин застосував до жертви прийому удушення, через що вона знепритомніла.

23 липня з'явилася інформація про те, що засновник ПВК "Вагнер" Пригожин особисто відвідує колонії та вербує засуджених воювати в Україні: обіцяє зняття судимості.

Раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що попередити США про повномасштабну атаку Росії на Україну міг "кухар Путіна" Євгеній Пригожин.

У квітні наближений до Путіна підсанкційний російський олігарх Євгеній Пригожин, який вважається реальним власником Приватної військової компанії Вагнера (ПВК Вагнера), особисто побував на окупованій частині Донбасу.

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