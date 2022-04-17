Аби особисто командувати вагнерівцями в ОРДЛО прибув "кухар Путіна" Пригожин, - ЗМІ
Наближений до Путіна підсанкційний російський олігарх Євген Пригожин, який вважається реальним власником Приватної військової компанії Вагнера (ПВК Вагнера), прибув на окуповану частину Донбасу
Фотографію з ним виклав у соцмережі депутат Державної думи від партії "Єдина Росії", відомий борець за "православну духовність" Віталій Мілонов. Про це із посиланням на російське опозиційне видання Можем пояснить (раніше - Open media) передає Еспресо.TV.
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"Євген Пригожин координує дії частини найманців із "групи Вагнера". Він вирушив у зону бойових дій за дорученням Кремля, і від нього чекають, що вагнерівці візьмуть у полон когось із керівництва України", - розповів журналістам близький до ПВК співрозмовник.
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Пригожина неофіційно називають "кухарем Путіна" через те, що підконтрольні йому компанії забезпечували послуги харчування в Кремлі, а також мали вигідні підряди на об'єктах Міноборони та Міносвіти РФ.
Довідка
Євген Пригожин є одним з давніх та впливових керівників мафії Санкт-Петербургу. Виступав прототипом для героїв телесеріалів й детективних літературних творів.
За часів СРСР Пригожин мав дві судимості за "важкими" статтями Кримінального кодексу.
У 1979 році Пригожин отримав першу судимість за крадіжку - 2,5 роки позбавлення волі умовно - і був відправлений в Нижній Новгород (тоді - Горький).
6 жовтня 1981 року Жданівський народний районний суд Ленінграда визнав Пригожина винним за статтями КК "крадіжка", "шахрайство", "втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність", "розбій" і засудив його до 13 років колонії посиленого режиму.
Під час одного зі злочинних епізодів Пригожин зі своїм спільником зняв на вулиці з дівчини чоботи та кульчики. При цьому безпосередньо Пригожин застосував до жертви прийому удушення, через що вона знепритомніла.
- За оцінками політологів, руками вагнерівців російські спецслужби виконують "брудну роботу" в Україні, Сирії, Лівії та Центрально-Африканській Республіці.
- При цьому восени 2018 року Пригожин був особисто присутнім на офіційних перемовинах між лівійськими і російськими військовими у Москві.
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