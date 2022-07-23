Про це розповів у своєму Facebook засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує телеграм-канал "Можем обяснить".

Колишні військові, поліцейські, співробітники прокуратури з російського ДВС відбувають покарання окремо від решти засуджених.

"Я відбуваю термін у таборі суворого режиму. Сьогодні до нас прилітав на гелікоптері сам Пригожин і проводив агітацію, у результаті з 800 осіб заповнили анкети близько 150, обіцяють за кілька днів провести перевірку на поліграфі та вивести одразу на Україну", — наводить Осечкін слова свого джерела.

Після півроку служби тим, хто погодився воювати в Україні, обіцяють повне помилування зі зняттям судимості, плюс оклад 100 тис руб на місяць. У разі загибелі завербованого, члени його сім'ї отримують компенсації у розмірі 5 млн руб.

Виступаючи перед засудженими, Пригожин нагадав, що сам свого часу відсидів 10 років, і пообіцяв, що до добровольців із числа зеків "ставитимуться з усією повагою".

Джерело Осєчкіна стверджує, що щонайменше 167 осіб уже погодилися стати добровольцями.

За даними співрозмовника видання, знайомого з організацією вербування засуджених, "кухар Путіна" відвідав дві колонії в Рязанській області.

Відзначимо, нещодавно воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували одну з груп вагнерівців.

У червні повідомлялося, що ЗСУ знищили базу вагнерівців на окупованій Луганщині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb