Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин особисто відвідує колонії та вербує засуджених воювати в Україні: обіцяє зняття судимості, - ЗМІ
"Кухар Путіна" Євген Пригожин особисто відвідує колонії для колишніх силовиків та агітує їх воювати в Україні у ПВК Вагнера, обіцяючи зняття судимості
Про це розповів у своєму Facebook засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує телеграм-канал "Можем обяснить".
Колишні військові, поліцейські, співробітники прокуратури з російського ДВС відбувають покарання окремо від решти засуджених.
"Я відбуваю термін у таборі суворого режиму. Сьогодні до нас прилітав на гелікоптері сам Пригожин і проводив агітацію, у результаті з 800 осіб заповнили анкети близько 150, обіцяють за кілька днів провести перевірку на поліграфі та вивести одразу на Україну", — наводить Осечкін слова свого джерела.
Після півроку служби тим, хто погодився воювати в Україні, обіцяють повне помилування зі зняттям судимості, плюс оклад 100 тис руб на місяць. У разі загибелі завербованого, члени його сім'ї отримують компенсації у розмірі 5 млн руб.
Виступаючи перед засудженими, Пригожин нагадав, що сам свого часу відсидів 10 років, і пообіцяв, що до добровольців із числа зеків "ставитимуться з усією повагою".
Джерело Осєчкіна стверджує, що щонайменше 167 осіб уже погодилися стати добровольцями.
За даними співрозмовника видання, знайомого з організацією вербування засуджених, "кухар Путіна" відвідав дві колонії в Рязанській області.
- Відзначимо, нещодавно воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували одну з груп вагнерівців.
- У червні повідомлялося, що ЗСУ знищили базу вагнерівців на окупованій Луганщині.
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