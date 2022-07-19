ЗСУ повністю ліквідували групу "вагнерівців"
Українські військові ліквідували групу російської приватної військової кампанії "Вагнер"
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК "Вагнер" ("Ліга")", - йдеться у повідомленні.
"Кривавий "бізнес" цих ворожих найманців сьогодні лопнув", - заявили у Генштабі.
- У червні повідомлялося, що українське військо знищило базу вагнерівців на окупованій Луганщині.
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