Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та СтратКом.

"Цього разу запалала база ПВК "Вагнер". Збройні Сили України завдали по ній влучного удару.

Вижив лише один рашист", - зауважив Гайдай.

Ворожа база розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували у 2014 році.

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