Українське військо знищило базу вагнерівців на окупованій Луганщині
На окупованій Луганщині українські військові знищили базу ПВК "Вагнер"
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та СтратКом.
"Цього разу запалала база ПВК "Вагнер". Збройні Сили України завдали по ній влучного удару.
Вижив лише один рашист", - зауважив Гайдай.
Ворожа база розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували у 2014 році.
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