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Головна війна з Росією "Вище Лаврова": Грозєв припустив, хто міг попередити США про атаку РФ на Україну

"Вище Лаврова": Грозєв припустив, хто міг попередити США про атаку РФ на Україну

17 червня, 2022 п'ятниця
01:38
війна з Росією Євген Пригожин

Попередити США про повномасштабну атаку Росії на Україну міг "кухар Путіна" Євген Пригожин

Про це розповів журналіст-розслідувач з проєкту Bellingcat Христо Грозєв. 

За інформацією Грозєва, США були прекрасно обізнані про плани президента РФ Володимира Путіна, хоча навіть 90% людей з його оточення - не були повідомлені.

"Як цього можна досягти? Тільки маючи крота (глибоко законспірований агент розвідки - ред.) на найвищому рівні... Або якесь супертехнологічне рішення, про яке ніхто ще не знає. Це має бути людина вище ланцюжка Лаврова. Я абсолютно переконаний, що Лавров не знав, що війна почнеться. А ось в цій військовій тусовці про це знали приблизно 20 осіб. Ось хтось із 20 осіб мав би" - сказав розслідувач.

Христо Грозєв припустив, що "кротом" міг бути "кухар Путіна" і господар ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, або хтось з його оточення.

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Україна
Росія
Володимир Путін
Сергій Лавров
РФ
російська агресія
Bellingcat
Євген Пригожин
Христо Грозєв
Військові новини
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