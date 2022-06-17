Про це розповів журналіст-розслідувач з проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

За інформацією Грозєва, США були прекрасно обізнані про плани президента РФ Володимира Путіна, хоча навіть 90% людей з його оточення - не були повідомлені.

"Як цього можна досягти? Тільки маючи крота (глибоко законспірований агент розвідки - ред.) на найвищому рівні... Або якесь супертехнологічне рішення, про яке ніхто ще не знає. Це має бути людина вище ланцюжка Лаврова. Я абсолютно переконаний, що Лавров не знав, що війна почнеться. А ось в цій військовій тусовці про це знали приблизно 20 осіб. Ось хтось із 20 осіб мав би" - сказав розслідувач.

Христо Грозєв припустив, що "кротом" міг бути "кухар Путіна" і господар ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, або хтось з його оточення.

16 червня розслідувач Грозєв стверджував, що усунення генерала Олександра Дворнікова було особистим рішенням Володимира Путіна.

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