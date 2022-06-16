Про це розповів журналіст-розслідувач з проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

"У нього (Дворнікова. - Ред.) були ексцеси з алкоголем. Були ситуація, коли він вночі вирішував почати війну без жодної розвідувальної підтримки. Йому не підкорялися, були ситуації, коли просто ігнорували. Але розписувати стратегію він може", - пояснив Грозєв.

Журналіст переконує, що, судячи з повідомлень джерел, відсторонення від командування війною Росії проти України генерала Олександра Дворнікова було особистим рішенням Володимира Путіна.

1 червня виданні The New York Times написало, що посадовці США припускають, що генерал Дворніков уже не керує армією Росії в Україні.

Раніше британська розвідка вважала, що призначення генерала Дворнікова командувачем війни проти України є спробою РФ централізувати управління.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb