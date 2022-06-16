Були ексцеси з алкоголем. Грозєв розповів про причини відсторонення генерала Дворнікова від керівництва "спецоперацією" в Україні
Розслідувач стверджує, що усунення генерала Олександра Дворнікова було особистим рішенням Володимира Путіна
Про це розповів журналіст-розслідувач з проєкту Bellingcat Христо Грозєв.
"У нього (Дворнікова. - Ред.) були ексцеси з алкоголем. Були ситуація, коли він вночі вирішував почати війну без жодної розвідувальної підтримки. Йому не підкорялися, були ситуації, коли просто ігнорували. Але розписувати стратегію він може", - пояснив Грозєв.
Журналіст переконує, що, судячи з повідомлень джерел, відсторонення від командування війною Росії проти України генерала Олександра Дворнікова було особистим рішенням Володимира Путіна.
- 1 червня виданні The New York Times написало, що посадовці США припускають, що генерал Дворніков уже не керує армією Росії в Україні.
- Раніше британська розвідка вважала, що призначення генерала Дворнікова командувачем війни проти України є спробою РФ централізувати управління.
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