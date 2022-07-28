Про це пані посол розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Як довго це може тривати? Що ж, Росія могла б зупинити війну завтра, якби захотіла, — вважає Джуліанна Сміт. — І ми намагаємося чинити на Москву весь можливий тиск, щоб змінити путінські стратегічні розрахунки".

На думку американської дипломатки, Росія ізольована. НАТО наближається до її кордонів. НАТО приєднує нових членів. "Я думаю, що згодом Росія зрозуміє, що це був, по суті, стратегічний провал за багатьма пунктами. Але, з погляду прогнозування, чи буде це ще кілька тижнів, чи місяців, чи довше, важко сказати. Наша увага, знову ж таки, зосереджена лише на підтримці цих українських військ, щоб вони могли здобути перемогу".

На запитання журналістів, чи може активна фаза війни перерости у "заморожений конфлікт", Джуліанна Сміт відповіла: "Це одна з можливостей, я гадаю. Ми вже бачили російську методику раніше. У деяких випадках вони приходять і беруть під свій контроль або намагаються анексувати територію, як це було з Кримом, а потім намагаються зробити цю анексію реальністю".

Пані посол переконана, що міжнародна спільнота продовжуватиме припиняти будь-які спроби незаконної анексії української території. "Ми цього не приймемо. Ми не підтримуватимемо її та, звичайно ж, не визнаємо в жодному вигляді, в жодній формі. Ми знаємо та віримо, що росіяни можуть спробувати повторити це на Донбасі, десь на Сході. Ось чому ми говоримо про це зараз і звинувачуємо росіян у подібних спробах анексії".

28 липня Сенат США закликав Держдеп визнати Росію спонсором тероризму за дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні.

Раніше спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі закликала Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму, наголосивши, що в іншому випадку Конгрес може зробити це самостійно.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про розгляд питання визнання Росії спонсором тероризму.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва заявили, що Росія повинна бути визнана спонсором тероризму.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що визнання РФ спонсором тероризму обмежить доступ російського режиму до фінансів.

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