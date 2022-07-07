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"Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму!", - американські сенатори у Києві

7 липня, 2022 четвер
23:57
Світ Американські сенатори у Києві

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь побували на виставці знищеної військової техніки РФ в українській столиці

Відео про перебування сенаторів опублікували у Twitter Міністерства оборони України.

"Україна цінує підтримку США. Сьогодні під час поїздки до Києва сенатори США Ліндсі Грем і Блюменталь відвідали виставку знищеної російської військової техніки – докази військових злочинів РФ. У підсумку вони заявили: Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму!", - йдеться на сторінці міністерства.

Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідний документ сенатори внесли на розгляд 10-го травня 2022 р. А вже 23-го червня, комітет Сенату із міжнародних відносин проголосував за цю резолюцію, що дозволяє в майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.

За словами обох сенаторів, по завершенню свого візиту до Києва вони закликатимуть Сенат підтримати резолюцію про визнання РФ державою, яка спонсорує тероризм.

"Коли ми повернемося до США, то постараємось, щоб Сенат ухвалив цю резолюцію в цілому. Сподіваємося, це підштовхне адміністрацію до визначення Росії, як держави-спонсора тероризму — на рівні з Іраном, Сирією та Північною Кореєю", - заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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