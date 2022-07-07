Про це Путін заявив під час зустрічі з керівництвом держдуми РФ.

"Що стосується прирівнювання військовослужбовців "ЛНР" і "ДНР" до російських військовослужбовців, я повністю це підтримую. Більш того, на практиці це реалізується. Якщо є якісь речі, які ще не доопрацьовані, потрібно подивитися, обов'язково зробити", - сказав Путін.

При цьому він додав, що подібна ідея повинна бути застосована і до російських прикордонників.

Президент Путін у четвер, 7 липня, сказав, що Росія ще "серйозно поки що нічого не починала" і якщо Захід хоче перемогти армію РФ на полі бою то може спробувати.

З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.