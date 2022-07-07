Якщо Захід хоче перемогти нас на полі бою, нехай спробує, - Путін
Президент Путін у четвер, 7 липня, сказав, що Росія ще "серйозно поки що нічого не починала" і якщо Захід хоче перемогти армію РФ на полі бою то може спробувати
Про це пише Reuters.
"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою, ну що сказати, хай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу. Але схоже, все до цього йде", - сказав він.
Пропагандистське видання "РИА Новости" опублікувало відео, де президент країни-агресора заявив, що армія поки не воювала "серйозно" і нагадав про мирні перемовини.
"Ми в цілому, серйозно, ще нічого не починали, при тому ми не відмовляємось від мирних переговорів, але ті, хто відмовляються мають знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися", - додав він.
- З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.
- За даними Генштабу, Захисники України відбили штурм та завдали втрат окупантам на чотирьох напрямках.
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