Якщо Захід хоче перемогти нас на полі бою, нехай спробує, - Путін

Про це пише Reuters.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою, ну що сказати, хай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу. Але схоже, все до цього йде", - сказав він.

Пропагандистське видання "РИА Новости" опублікувало відео, де президент країни-агресора заявив, що армія поки не воювала "серйозно" і нагадав про мирні перемовини.

"Ми в цілому, серйозно, ще нічого не починали, при тому ми не відмовляємось від мирних переговорів, але ті, хто відмовляються мають знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися", - додав він.

З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.

За даними Генштабу, Захисники України відбили штурм та завдали втрат окупантам на чотирьох напрямках.

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