ЗСУ відбили штурм та завдали втрат окупантам на чотирьох напрямках, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні позицій та недопущенні підрозділів України вглиб тимчасово зайнятої території. Протягом дня задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області уздовж лінії зіткнення. Українські воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

На Сході України росіяни намагаються встановити повний контроль над територією Луганської області. На Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу.

На Краматорському напрямку ворог здійснив невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського. Зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали райони населених пунктів.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають взаємні обстріли вздовж лінії зіткнення. Літаками штурмової авіації ворог завдав удару поблизу Камʼянського.

На Південнобузькому напрямку ситуація не змінилась. Підрозділи ворога продовжують утримувати зайняті позиції та обстрілювати позиції підрозділів наших військ.

У Генштабі повідомили, що росіяни заявили про нібито загибель українських воїнів, які виконували зачистку та встановлювали Прапори України на острові Зміїний. Ця інформація не відповідає дійсності.

7 липня в ОК "Південь" повідомили, що Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до 5 ракетних кораблів, двох підводних човнів та одного десантного корабля.

Того ж дня ЗМІ писали, що загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці, адже Мінськ подовжив заборону на польоти біля кордону з Україною.

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