Росія збільшила присутність в Чорному морі, загроза ракетних ударів залишається, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання чорноморського флоту збільшилось – зараз це 5 ракетних кораблів та 2 підводних човна, що несуть разом 55 "калібрів", разом з ними 1 великий десантний корабель", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – маловірогідна, але не скасована.

3 липня військові повідомляли, що Росія тримає на варті в Чорному морі 3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами.

5 липня голова Миколаївської ОВА розповів про плани Росії захопити південь України та вихід до Чорного моря.

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