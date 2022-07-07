Росія збільшила присутність в Чорному морі, загроза ракетних ударів залишається, - ОК "Південь"
Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі до 5 ракетних кораблів, двох підводних човнів та одного десантного корабля
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання чорноморського флоту збільшилось – зараз це 5 ракетних кораблів та 2 підводних човна, що несуть разом 55 "калібрів", разом з ними 1 великий десантний корабель", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – маловірогідна, але не скасована.
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