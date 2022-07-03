Росія тримає на варті в Чорному морі 3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами, - ОК "Південь"
Російський агресор розмістив у Чорному морі 3 ракетоносних кораблі та 2 великих десантних кораблі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"В корабельному угрупованні ворожого флоту відбулись кількісно-якісні зміни: відтепер на варті 3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами та 2 великих десантних кораблі", - йдеться у звіті.
Небезпека з Чорного моря
Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною. Подібне 2 липня сталося з поціновувачами морського відпочинку на Одещині. Один з плавців загинув, другий отримав поранення та контузію.
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