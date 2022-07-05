Путін не відмовився від планів захопити південь України, — Кім
Глава Миколаївської ОВА розповів про плани Росії захопити південь України та вихід до Чорного моря
Про це Віталій Кім заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
На його думку, ЗСУ сьогодні мають тактичну перевагу в південному напрямку, а Росія не має достатньо ресурсів, які можна перекинути зі сходу на південь після захоплення Лисичанська.
"Наскільки я знаю, у них (росіян. - Ред.) там нічого не залишається після тих штурмів, тому і перекидати нічого. Наша перевага – люди. Наші ЗСУ набагато майстерніші. І хоча ми не маємо переваги для наступальних дій, використовуючи військову хитрість, наші військові працюють активно на захист", — сказав він.
Кім також сказав, що на Миколаївщині пошкоджено та зруйновано 6200 об'єктів, у тому числі зупинено роботу 12 підприємств-гігантів.
Читайте також: Утримання лінії Слов'янськ - Краматорськ матиме принципове значення для нашої оборони. Колонка Сергія Згурця
- У перехопленні ГУР 4 липня йдеться про те, що росіяни за гроші здають власні позиції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.45
Купівля 34.45Продаж 35.16
-
EUR
Купівля 35.68Продаж 36.8
- Актуальне
- Важливе