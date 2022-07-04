Росіяни за гроші здають власні позиції, - перехоплення ГУР
У перехопленій розмові окупант розповідає, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування своїх підрозділів в Україні
Головне управління розвідки міністерства оборони України оприлюднило чергове перехоплення розмов російських окупантів.
У перехопленій розмові окупант розповідає своїй знайомій про те, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування підрозділів армії РФ в Україні.
"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав свій же. Полковник Матьковський", - каже дівчина. Її співрозмовник відповідає, що це не поодинокий випадок, коли російські військові "зливають" інформацію.
"Це правда. Я потім спілкувалася з ефесбешником Самарським, мій знайомий. Він каже, так, це все правда. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли ", – каже дівчина.
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