Росіяни за гроші здають власні позиції, - перехоплення ГУР

Головне управління розвідки міністерства оборони України оприлюднило чергове перехоплення розмов російських окупантів.

У перехопленій розмові окупант розповідає своїй знайомій про те, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування підрозділів армії РФ в Україні.

"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав свій же. Полковник Матьковський", - каже дівчина. Її співрозмовник відповідає, що це не поодинокий випадок, коли російські військові "зливають" інформацію.

"Це правда. Я потім спілкувалася з ефесбешником Самарським, мій знайомий. Він каже, так, це все правда. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли ", – каже дівчина.

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