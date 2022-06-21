Запис перехопленої розмови російських військових оприлюднило Головне управління розвідки МО України.

Один з російських окупантів під час розмови намагався з'ясувати, чи збираються їх міняти на передовій. Він розповів, що боїться оточення з боку ЗСУ, однак не уточнив район. "За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися".

На питання, хто залишися у тилу, один з рашистів, відповідає: "Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає".

У Запорізькій області українські військовослужбовці вже отримали далекобійну західну зброю, і тепер позиції ЗСУ суттєво поліпшилися.

У Чорному морі росіяни посилили флот "дефективною субмариною".

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