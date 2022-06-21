Під Запоріжжям ЗСУ вже отримали західну зброю, — голова ОВА

Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Допомога від наших західних партнерів вже кілька тижнів як прийшла і досить суттєво покращила позиції наших військ, тому що артилерійські дуелі зараз – це одна з основних форм протистояння. Ті гармати, які стріляють, як снайперські гвинтівки, ці "три топори" (дальнобійні гаубиці М777, – ред.), звичайно, вони прийшли своєчасно та досить доцільно", – сказав глава ОВА.

Тепер, за його словами, ворог "вже не почувається так вільно, як раніше".

"Допомога прийшла, хлопці опанували, і ці гармати допомогли стабілізувати ситуацію", – сказав Старух.

За його словами, лінію фронту в Запорізькій області вже стабілізовано, ЗСУ впевнено її утримують і дають відсіч російським окупантам, коли ті намагаються просуватися. При цьому він наголосив, що говорити про "великий контрнаступ" ЗСУ поки не доводиться.

Старух зазначив, що у Запорізькій області зараз спостерігається відносне затишшя у порівнянні з ситуацією близько трьох тижнів тому, коли ворог накопичував там свої сили. Проте потім окупанти перекинули ці сили у Херсонську та Луганську області.

19 червня Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що на Бахмутському напрямку Донеччини воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола нищать російських загарбників з американських гаубиць М-777.

США розглядають можливість передачі Україні ще чотирьох РСЗВ HIMARS.

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