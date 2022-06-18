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Головна війна з Росією США розглядають можливість передачі Україні ще чотирьох РСЗВ HIMARS, - Politico

США розглядають можливість передачі Україні ще чотирьох РСЗВ HIMARS, - Politico

18 червня, 2022 субота
21:48
війна з Росією ракетні системи США

Міноборони США розглядає можливість додаткового постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS для Сил оборони України

Про це заявили кілька чиновників США у коментарях виданню Politico, передає РБК-Україна.

За їхньою інформацією, США планує відправити в Україну ще чотири РСЗВ у рамках пакету допомоги.

"Міністерство оборони все ще зважує всі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним", - наголосив чиновник Пентагону.

За його словами, рішення буде засноване на потребах України

В адміністрації Байдена додали, також планується постачання снарядів.

"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості снарядів", - зазначив чиновник.

  • Нагадаємо, 1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS. 16 червня The Washington Post повідомив, що американські системи HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня.
  • Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що кількість систем залпового вогню HIMARS, які США надають Україні, залежить від того, скільки таких систем ЗСУ здатні ефективно застосувати в бою.
  • Україна отримала від США військової допомоги на понад 6,3 млрд доларів, близько 5,6 мільярда доларів виділили після початку вторгнення Росії. Міністерство оборони США оприлюднило список переданої військової допомоги,

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військова допомога США Україні
США
РСЗВ
Військові новини
постачання зброї
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