США розглядають можливість передачі Україні ще чотирьох РСЗВ HIMARS, - Politico

Про це заявили кілька чиновників США у коментарях виданню Politico, передає РБК-Україна.

За їхньою інформацією, США планує відправити в Україну ще чотири РСЗВ у рамках пакету допомоги.

"Міністерство оборони все ще зважує всі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним", - наголосив чиновник Пентагону.

За його словами, рішення буде засноване на потребах України

В адміністрації Байдена додали, також планується постачання снарядів.

"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS та більшої кількості снарядів", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, 1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS. 16 червня The Washington Post повідомив, що американські системи HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня.

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що кількість систем залпового вогню HIMARS, які США надають Україні, залежить від того, скільки таких систем ЗСУ здатні ефективно застосувати в бою.

Україна отримала від США військової допомоги на понад 6,3 млрд доларів, близько 5,6 мільярда доларів виділили після початку вторгнення Росії. Міністерство оборони США оприлюднило список переданої військової допомоги,