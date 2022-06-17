З початку війни США скерували $5,6 млрд для безпеки України. Оприлюднено перелік військової техніки

Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони США.

"Сполучені Штати виділили близько 6,3 мільярда доларів США на безпеку Україні з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 5,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

Допомога Сполучених Штатів включає:

Понад 1400 зенітних систем Stinger;

Понад 6500 протитанкових систем Javelin;

Понад 20 000 інших протитанкових систем;

Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 155-мм гаубиць і 260 000 155-мм артилерійських снарядів;

108 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць;

19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;

Високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; 20 вертольотів Мі-17;

Сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV – американський армійський позашляховик підвищеної прохідності, що використовують в озброєнні багато країн світу);

200 бронетранспортерів М113;

понад 7000 одиниць стрілецької зброї;

Понад 50 000 000 патронів стрілецької зброї;

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні судна берегової оборони;

22 протиартилерійські радари;

Чотири контрмінометних радари;

Чотири радари повітряного спостереження;

Дві системи берегової охорони "Гарпун";

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

С-4 вибухові речовини та підривне обладнання для розчищення перешкод;

Тактичні безпечні системи зв'язку;

Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

Комерційні послуги супутникових знімків;

Засоби захисту від вибухонебезпечних предметів; хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту;

Медичне забезпечення, включаючи аптечки;

Устаткування для електронних перешкод;

Польова техніка та запчастини;

Зазначають, що також надавалось фінансування навчання, обслуговування і підтримки військової техніки. Сполучені Штати також продовжують працювати з партнерами, щоб надати Україні додаткові можливості для захисту.

15 червня Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні.

Пентагон назвав перелік озброєння, яке надасть Україні, згідно з новим пакетом допомоги.

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