З початку війни США скерували $5,6 млрд для безпеки України. Оприлюднено перелік військової техніки
Україна отримала від США військової допомоги на понад 6,3 млрд доларів, близько 5,6 мільярда доларів виділили після початку вторгнення Росії. Міністерство оборони США оприлюднило список переданої військової допомоги
Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони США.
"Сполучені Штати виділили близько 6,3 мільярда доларів США на безпеку Україні з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 5,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого", - йдеться у повідомленні.
Допомога Сполучених Штатів включає:
- Понад 1400 зенітних систем Stinger;
- Понад 6500 протитанкових систем Javelin;
- Понад 20 000 інших протитанкових систем;
- Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 155-мм гаубиць і 260 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 108 тактичних транспортних засобів для буксирування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;
- Високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; 20 вертольотів Мі-17;
- Сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV – американський армійський позашляховик підвищеної прохідності, що використовують в озброєнні багато країн світу);
- 200 бронетранспортерів М113;
- понад 7000 одиниць стрілецької зброї;
- Понад 50 000 000 патронів стрілецької зброї;
- 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні судна берегової оборони;
- 22 протиартилерійські радари;
- Чотири контрмінометних радари;
- Чотири радари повітряного спостереження;
- Дві системи берегової охорони "Гарпун";
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- С-4 вибухові речовини та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- Тактичні безпечні системи зв'язку;
- Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
- Комерційні послуги супутникових знімків;
- Засоби захисту від вибухонебезпечних предметів; хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні засоби захисту;
- Медичне забезпечення, включаючи аптечки;
- Устаткування для електронних перешкод;
- Польова техніка та запчастини;
Зазначають, що також надавалось фінансування навчання, обслуговування і підтримки військової техніки. Сполучені Штати також продовжують працювати з партнерами, щоб надати Україні додаткові можливості для захисту.
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