Пентагон назвав перелік озброєння, яке надасть Україні, згідно з новим пакетом допомоги
Міністерство оборони США детально оприлюднило останній пакет допомоги безпеці, який США надсилають Україні на загальну суму близько $1 млрд
Про це повідомив речник Пентагону Дж. Тодд Брессіл, інформує CNN.
"Сполучені Штати уже виділили близько $6,3 млрд на допомогу Україні з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно $5,6 млрд з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого", - заявив представник Міноборони.
Всього було 11 траншів допомоги. У рамках 12 пакету надсилають 18 додаткових гаубиць із тактичними транспортними засобами для їх буксирування, 36 000 патронів калібру 155 мм для гаубиць, а також запчастини та інше обладнання для артилерії.
Витрата також включає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HMARS і тактичні машини "для відновлення обладнання".
Також надсилають дві системи берегової оборони Harpoon, тисячі "захищених радіостанцій" і тисячі приладів нічного бачення, теплові приціли та "іншу оптику".
Пакет також включає фінансування "на навчання, технічне обслуговування, утримання, транспортні та адміністративні витрати".
- Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.
- Також було повідомлено, що американські ракетні системи HIMARS надійдуть в Україну до кінця червня. Українські вояки вже пройшли навчання і будуть використовувати їх на полі бою.
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