Пентагон назвав перелік озброєння, яке надасть Україні, згідно з новим пакетом допомоги

Про це повідомив речник Пентагону Дж. Тодд Брессіл, інформує CNN.

"Сполучені Штати уже виділили близько $6,3 млрд на допомогу Україні з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно $5,6 млрд з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого", - заявив представник Міноборони.

Всього було 11 траншів допомоги. У рамках 12 пакету надсилають 18 додаткових гаубиць із тактичними транспортними засобами для їх буксирування, 36 000 патронів калібру 155 мм для гаубиць, а також запчастини та інше обладнання для артилерії.

Витрата також включає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HMARS і тактичні машини "для відновлення обладнання".

Також надсилають дві системи берегової оборони Harpoon, тисячі "захищених радіостанцій" і тисячі приладів нічного бачення, теплові приціли та "іншу оптику".

Пакет також включає фінансування "на навчання, технічне обслуговування, утримання, транспортні та адміністративні витрати".

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

Також було повідомлено, що американські ракетні системи HIMARS надійдуть в Україну до кінця червня. Українські вояки вже пройшли навчання і будуть використовувати їх на полі бою.

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