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Головна війна з Росією Американські ракетні системи HIMARS надійдуть в Україну до кінця червня

Американські ракетні системи HIMARS надійдуть в Україну до кінця червня

15 червня, 2022 середа
21:30
війна з Росією ракетні системи США

Українські військові в середу завершили навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS і до кінця червня Україна отримає їх для оборони на Донбасі

Про це за підсумками засідання третьої Контактної групи з оборони України заявив глава Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє "Європейська правда".

"До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси й підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України", – зазначив він.

Міллі додав, що на сьогодні США забезпечили навчання 420 українців на гаубицях М777, 300 українців – на самохідних гаубицях М109, 129 українців – на бронетранспортерах М113, ще 100 – на безпілотниках, і 60 – на HIMARS.

Крім того, він перерахував загальний обсяг безпекової допомоги США Україні: це понад 60 тисяч Javelin, понад 5000 Stinger, понад 700 дронів Switchblade, 20 гелікоптерів Мі-17, та сотні тисяч боєприпасів для стрілецької зброї.

Загалом же, за словами американського генерала, Україна отримала від міжнародних партнерів 97 тисяч протитанкових систем, що "більше, ніж танків в усьому світі".

  • Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулася третя зустріч контактної групи з оборонної допомоги України у "форматі Рамштайн" .
  • Також сьогодні президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги. В новому пакеті безпекової допомоги від США  - боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

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США
РСЗВ
ракетна система
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2022, середа
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