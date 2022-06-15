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У штаб-квартирі НАТО розпочалася зустріч контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"

15 червня, 2022 середа
17:31
Світ Рамштайн-3

В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"

Глава Пентагону Ллойд Остін, у вступній промові заявив, що Україна зараз перебуває "у визначному моменті на полі бою".

"Сьогодні ми тут завдяки непохитній відданості надати Україні можливості, яка негайно має захищати себе. Я вдячний усій тій допомозі, яка була вже надана в рамках цієї групи, але ми не маємо можливості зупинятися та не можемо втратити темп. Ставки занадто високі. Україна зараз у визначному моменті на полі бою. Ми бачимо те, про що попереджав нас президент Зеленський. Після невдачі із взяттям Києва та визначення нових військових цілей, Росія перенесла свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, перед яким стоїть Україна", - наголосив Остін.

Відомо, що це вже третя зустріч глав Міністерства оборони і начальників штабів з більш ніж 50 країн, на якій вирішується питання про підтримку України у війні з Росією. Теми і цілі переговорів "Рамштайн" - це нагальні потреби України, які необхідні для протистояння агресії РФ.

"Ми маємо посилити наші зусилля з підтримки української самооборони та вимагати від себе більше, щоб впевнитися, що Україна зможе захистити себе, своїх громадян та свою територію. Але не зробити помилок. Невиправдана агресія Росії не тільки загроза для України, але і для всієї безпеки у Європі", - заявив голова Пентагону.

  • 14 червня постійна представниця США при НАТО посол Джуліанна Сміт заявила, що засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн, які так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російської агресії.

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