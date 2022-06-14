Третя зустріч у "форматі Рамштайн" збере рекордну кількість оборонних донорів України
Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 15 червня в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн, які так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російської агресії
Про це повідомила в вівторок під час онлайн-брифінгу постійна представниця США при НАТО посол Джуліанна Сміт, передає Укрінформ.
"У середу США організовують засідання Контактної групи з питань оборони України, що збере разом представників близько 50 країн, які наразі забезпечують підтримку Україні",- зауважила Сміт.
Вона уточнила, що зустріч відбудеться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Зокрема, за її словами, обговорюватиметься ситуація на місцях ведення бойових дій в Україні. Учасники обговорять, "яку додаткову військову допомогу вони можуть надати Україні у близькій та середній перспективах, а також у подальшому", щоби допомогти їй забезпечити перемогу в цій війні.
Сполучені Штати, зі свого боку, підтвердять, що підтримуватимуть Україну, допоки це буде необхідним, зауважила посол. У цьому зв’язку вона нагадала, що з моменту початку роботи адміністрації Байдена Сполучені Штати надали Україні $5,3 мільярда допомоги у сфері безпеки.
Наступного дня, в четвер, у Брюсселі відбудеться міністерська зустріч НАТО на рівні глав оборонних відомств країн-членів Альянсу. Питання щодо реагування НАТО на нинішню ситуацію безпеки, пов’язану з війною Росії проти України, а також політики стримування й оборони Альянсу та підтримки України стоятимуть на порядку денному цієї зустрічі.
- Нагадаємо, формат Контактної групи з питань оборони України був ініційований у квітні Сполученими Штатами. Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня. Вона стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.
- Друга зустріч, відома як "Рамштайн-2" відбулася у віртуальному форматі 23 травня та, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, перетворилася на цілу коаліцію держав на підтримку України.
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