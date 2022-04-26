Ми тут, щоб допомогти Україні побороти російську агресію, - очільник Пентагону відкрив зустріч міністрів оборони 40 країн у Німеччині
У вівторок, 26 квітня, на авіабазі ВПС США у Рамштайні розпочалася зустріч міністрів оборони 40 країн, яку присвячено питанням безпеки та суверенітету України
Про це повідомляє Укрінформ.
За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, війна вступає у нову фазу, тож партнери мають допомогти Україні захиститися від російської агресії.
"Це історична зустріч. Ми, представники понад 40 країн, тут, щоб допомогти Україні побороти несправедливу російську агресію. Україна щиро вірить, що може перемогти, і в це віримо всі ми", - сказав Остін.
За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерала Марка Міллі, головне завдання переговорів – синхронізація та координація військової допомоги Києву.
У засіданні консультативної групи з питань безпеки в Україні також бере участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
- 26 квітня повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 26 квітня у Рамштайні має оголосити про передачу Україні самохідних зенітних установок Gepard.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.91
Купівля 30.91Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 34.43
- Актуальне
- Важливе