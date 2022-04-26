Ми тут, щоб допомогти Україні побороти російську агресію, - очільник Пентагону відкрив зустріч міністрів оборони 40 країн у Німеччині

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, війна вступає у нову фазу, тож партнери мають допомогти Україні захиститися від російської агресії.

"Це історична зустріч. Ми, представники понад 40 країн, тут, щоб допомогти Україні побороти несправедливу російську агресію. Україна щиро вірить, що може перемогти, і в це віримо всі ми", - сказав Остін.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерала Марка Міллі, головне завдання переговорів – синхронізація та координація військової допомоги Києву.

У засіданні консультативної групи з питань безпеки в Україні також бере участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

26 квітня повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 26 квітня у Рамштайні має оголосити про передачу Україні самохідних зенітних установок Gepard.

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